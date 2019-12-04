Из-за убийства этим летом ФРГ гонит двух российских дипломатов

Германия вышлет из страны двух сотрудников российского посольства в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года. Власти утверждают, что преступление было совершено по заказу госорганов России или Чечни.

Двое россиян объявлены персонами нон-грата. В течение 7 дней они должны покинуть страну, пишет РБК.

МИД Германии пошел на этот шаг потому, что Россия не приняла достаточного участия в расследовании убийства в Берлине этим летом Зелимхана Хангошвили. Ранее сообщалось, что Германия может ввести санкции, если будет доказана причастность России к преступлению.

Немецкая прокуратура считает, что Хангошвили убили по заказу российских властей. Подозреваемым в убийстве считают Вадима Красикова. Он же мог убить бизнесмена из Кабардино-Балкарии в 2013 году. Журналисты-расследователи полагают, что Красикова покрывают российские власти. Ему помогли получить поддельный загранпаспорт с фамилией Соколов и пройти через границу.

Напомним, убийство Хангошвили произошло 23 августа в Берлине. Гражданина Грузии чеченского происхождения убили выстрелом в голову.

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