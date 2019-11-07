Россия завладела ключевой израильской ракетой «Праща Давида»

Сирийские военные обнаружили израильскую секретную ракету и передали России. Есть опасения, что Москва изучит ее особенности и поделится информацией с врагами Израиля.

Речь идет о ракете «Праща Давида». Ее нашли в районе Голанских высот. Ракета не смогла поразить цель и упала, не разорвавшись.

Предположительно, она была выпущена для перехвата сирийской ракеты, но после пуска система противоракетной обороны сочла боеголовку неопасной, пишет «ПолитЭксперт». В результате одна ракета самоликвидировалась, а другая – упала, не разорвавшись.

Сирийские военные передали находку России. Теперь российская сторона может изучить ее и понять, как бороться с ракетой.

«Праща Давида» - система перехвата баллистических ракет. По возможностям она сравнима с российской С-400. Армия Израиля получила ее в 2017 году.