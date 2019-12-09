Россия защитит Арктику противовоздушным куполом

В ближайшие годы над Российским Заполярьем развернется щит, который защитит нашу страну от любых ударов противника с воздуха, включая такие средства воздушного нападения, как авиацию, крылатые или баллистические ракеты.

Все арктические дивизионы Северного флота оснастят зенитными ракетными системами С - 400. Это позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.

По словам командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, в 2019 году на вооружение зенитного ракетного полка на Новой Земле поступили зенитно-ракетные системы, которые уже несут боевое дежурство. В ближайшие годы все российские арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами, пишет «Российская газета».

Россия усиливает свое влияние в Арктике. Датское издание Berlingske назвало головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» «Новым арктическим кулаком Путина» страны в регионе.

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