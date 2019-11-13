В Дании напуганы «арктическим кулаком Путина»

Россия усиливает свое влияние в Арктике. Датское издание Berlingske назвало головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» «Новым арктическим кулаком Путина» страны в регионе.

Издание пишет, что Россия обладает большим количеством различных ледоколов, но «Иван Папанин» стал первым из них, оснащенным новейшим вооружением. Арктический корабль способен вести огонь по морским и наземным целям.

Автор статьи обеспокоен тем, что Дания слишком мало инвестирует средств в Арктику и Гренландию. Устаревший датский флот, способный работать в арктических условиях, сильно отстает от российского, пишет «Российская газета».

Ледокол «Иван Папанин» длиной 114 м и водоизмещением 8,5 тыс. т получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр» с дальностью поражения свыше 200 км.

Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке.

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