Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 будет спущен на воду 25 октября в Санкт-Петербурге.

«Иван Папанин» был спроектирован в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Он объединяет в себе функции ледокола, буксира и патрульного корабля. Проект представляет собой новейшую разработку для оснащения надводной составляющей ВМФ РФ, пишет «РИА Новости».

В Минобороны сообщили, что корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке. Водоизмещение корабля - около 8500 тонн, длина свыше 100 м, ширина около 20 м, автономность плавания составляет 60 суток.

США хотят сделать Северный морской путь общим, а не исключительно российским. Для этого американцы пытаются помешать России закончить строительство торгового маршрута, вывести Китай из проекта и принудить Москву отозвать военных из Арктики.