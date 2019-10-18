Россия защищает свои границы от летательных аппаратов

Летательные аппараты 23 раза пытались нарушить границу России. Таким образом они пытались произвести разведывательную деятельность.

Россия неоднократно пресекала на этой неделе незаконную деятельность иностранных стран. Так, согласно данным, 23 летательных аппарата пытались получить некую информацию о состоянии дел на территории России.

Из-за это российским ПВО пришлось 14 раз подниматься в воздух, чтобы пресечь подобную деятельность. И как отмечает «Красная звезда», им удалось не допустить незаконное проникновение на свою территорию.

Причем подобные действия, иностранные государства производят еженедельно. И каждый раз Москва предотвращает все попытки.