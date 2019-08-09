У границ РФ провели разведку более десятка зарубежных самолетов
За неделю 17 иностранных летательных аппаратов были замечены у российских границ. Они вели воздушную разведку.
Об этом сообщила газета Вооруженных сил России «Красная звезда». Чтобы не допустит нарушения границы, Россия 12 раз поднимала в воздух истребители.
В начале июля истребитель России перехватил американского разведчика возле Крыма.
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