Россия заняла 28-место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место из 190 в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. При этом президент РФ Владимир Путин в 2012 ставил задачу войти в двадцатку.

В рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, Россия за год поднялась с 31-го на 28-е место. Первые два места рейтинга второй год подряд занимают Новая Зеландия и Сингапур.

Напомним, что еще восемь лет назад РФ была 120-й в рейтинге. С каждым годом восхождение в Doing Business дается России все труднее. Ближайшими соперниками России теперь являются Австрия и Япония, пишет «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что впервые за последние восемь лет Россия может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов, считает агентство Bloomberg.