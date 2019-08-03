Россия не заметила вторжения финского военного корабля

1 августа финский военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды к западу от острова Гогланд. Этого никто не заметил, но Финляндия все равно извинилась.

«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу. Финские власти связались с Россией и выразили сожаление об ошибке», — говорится в сообщении финских Военно-морских сил, передает РИА «Новости».

Начальник штаба ВМС Туомас Тииликайнен объяснил ошибку тем, что «мониторинг территориальной целостности является нашей основной миссией». Он уверил, что ошибка не связана с провокацией и не несет в себе никакого умысла.

Ранее МИД Финляндии сообщил об ужесточении визовых требований 1 августа. Финский правозащитник Йохан Бекман предположил, что это связано с попыткой собирать информацию о россиянах, что будет полезно разведывательным структурам Запада.