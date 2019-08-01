Ужесточение требований к финским визам связали с разведкой

Ужесточение визовых требований Финляндией может быть связано с попыткой собирать информацию о россиянах, что будет полезно разведывательным структурам Запада. Об этом сказал финский правозащитник Йохан Бекман.

Ранее эта страна считалась самой лояльной из стран Шенгена. С 1 сентября туристам потребуется предоставить для получения визы документы с данными о зарплате, выписки из банков за предыдущие месяцы, свидетельство о праве собственности в России. Власти заверяют, что это сделано для приведения правил в соответствие с нормами Шенгенской зоны.

Политолог Бекман называет данное решение политическим, а причиной введения новых требований попыткой получить доступ к данным туристов.

«Это может быть полезно разведывательным структурам Запада. В самой Финляндии внешней разведки нет», - сказал он телеканалу «360».

МИД Финляндии сообщил об ужесточении визовых требований 1 августа. С чем именно связаны изменения, там не уточнили.