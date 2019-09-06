Россия закупит психотропные препараты для детей

Незарегистрированные в России психотропные препараты станут доступнее для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Правительство выделило деньги из резервного фонда на закупку лекарств за границей.

Прежде всего, это диазепам, фенобарбитал, мидазолам, в формах, которые не производятся в России. О решении начать закупать зарубежные средства на своей странице в Facebook написал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Российский премьер признает, что в настоящий момент проблема производства этих препаратов в РФ не решена. Поэтому уже в октябре из-за рубежа поступят необходимые лекарственные препараты. Правительство планирует закупить 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей, пишет «Интерфакс».

В 2018 году москвичку обвинили в наркоторговле. У ее сына были ДЦП и эпилепсия. Мать купила на интернет-форуме незарегистрированный в России диазепам в микроклизмах, а остатки решила продать нужднающимся в интернете. После чего ее за это арестовали.

Подобных ситуации в России произошло очень много. Именно поэтому принятая правительством мера оказалась такой долгожданной. Особенно для семей с нуждающимися в этом детьми.

Ранее стало известно, что больницы за первое полугодие 2019 года потратились вдвое больше на лекарства для онкобольных. Всего - 35,9 млрд рублей.