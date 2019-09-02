В России потратили вдвое больше на лекарства от рака

Больницы за первое полугодие 2019 года потратились вдвое больше на лекарства для онкобольных. Всего - 35,9 млрд рублей.

Еще год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group, во многом это связано с подорожанием лекарств.

Больше всего закуплены такие препараты, как Гертикад» (2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).

Ранее стало известно о том, что в России за три года упали продажи недорогих лекарств в аптеках. При этом вырос объем реализации дорогих препаратов. Это связывают с тем, что аптеки сами отказываются от дешевых аналогов из-за низкого бонуса от реализации.