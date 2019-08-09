Недорогие лекарства исчезают из ассортимента российских аптек

В России за три года упали продажи недорогих лекарств в аптеках. При этом вырос объем реализации дорогих препаратов. Производители уверены, что аптечные сети не хотят продавать дешевые лекарства из-за низкого бонуса от реализации.

В первом полугодии 2019 года дорогих лекарств было продано на 8% больше. Препаратов стоимостью от 150 до 500 рублей реализовали на 3,3% меньше, в категории до 50 рублей – на 7,1%.

Фармритейлеры связывают сложившуюся ситуацию с инфляцией – из-за нее выросла стоимость отдельных лекарств. Производители не желают выпускать дешевые лекарства, особенно если они входят в перечень жизненно важных, пишет «Коммерсантъ».

В январе 2018 года ФАС решила обязать аптеки предлагать клиентам дешевые аналоги лекарств.