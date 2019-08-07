Минздрав скоро обеспечит россиян необходимыми лекарствами

Министерство здравоохранения России принимает меры по обеспечению россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году, заверили в ведомстве.

Проблема с тендерами, согласно объяснению Минздрава, возникла из-за того, что при закупках лекарств предусмотрена референтная цена, но эта норма сейчас не применяется. Причина этого в том, что необходимо доработать справочник-каталог лекарственных препаратов, передает «Интерфакс».

Сейчас ведомство ведет переговоры с производителями и поставщиками лекарств и разбирается с каждым несостоявшимся тендером. При этом в Минхдраве подчеркнули, что у ведомства нет полномочий контролировать то, как региональные власти закупают лекарства.

Напомним, в июле руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что сейчас ситуация с закупкой главного препарата от ВИЧ — «Ламивудина» — критическая.

По его словам, раньше благодаря снижению цены на госзакупках удавалось охватить лечением большее количество людей с ВИЧ, а сейчас из-за невыгодных условий для фармкомпаний они просто перестали выходить на аукционы. Так, в июле поставщики в третий раз не вышли на торги из-за низких цен, установленных Минздравом.

Ситуацию решили перераспределив препарат между регионами. Это позволило обеспечить «Ламивудином» несколько регионов на 1-2 месяца до заключения государственных контрактов на его поставку.