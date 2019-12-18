Россия задержала пять японских судов в районе Курил

Российские пограничники задержали пять рыболовецких судов из Японии. Причиной оказалось несоответствие между сведениями об улове в бортовых журналах и фактическим количеством спрутов на борту.

Шхуны из префектуры Хоккайдо занимались промыслом осьминогов в соответствии с российско-японским соглашением. После задержания их направили на досмотр на остров Кунашир.

Информация о количестве моряков на борту не приводится, передает ТАСС. МИД Японии потребовал их скорейшего освобождения.

Аналогичный инцидент произошел в феврале с задержанием японского судна «Нисиномару-68», которое занималось промыслом краба. Капитан признал нарушения правил лова и после оплаты штрафа был отпущен.

В сентябре на российских пограничников напали 45 браконьеров из КНДР. В результате были ранены трое военнослужащих.

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