45 северокорейцев напали на пограничников из России в море
На российских пограничников во время мероприятий по охране морских биологических ресурсов напал экипаж шхуны из КНДР. В результате трое военнослужащих были ранены.
Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ. Инцидент произошел в Японском море. Экипаж северокорейской шхуны из 45 человек совершил вооруженное нападение на группу российских пограничников.
Как отмечает ТАСС, в ходе рейда россияне нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов. Они осуществляли незаконный промысел в исключительной экономической зоне России.
Экипаж второй шхуны состоял из 21 человека. Оба судна задержаны, их конвоируют в Находку.
Ранее сообщалось, что перемещение незаконно добытого животного в России попадет под уголовную статью.
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