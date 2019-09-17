45 северокорейцев напали на пограничников из России в море

На российских пограничников во время мероприятий по охране морских биологических ресурсов напал экипаж шхуны из КНДР. В результате трое военнослужащих были ранены.

Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ. Инцидент произошел в Японском море. Экипаж северокорейской шхуны из 45 человек совершил вооруженное нападение на группу российских пограничников.

Как отмечает ТАСС, в ходе рейда россияне нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов. Они осуществляли незаконный промысел в исключительной экономической зоне России.

Экипаж второй шхуны состоял из 21 человека. Оба судна задержаны, их конвоируют в Находку.

Ранее сообщалось, что перемещение незаконно добытого животного в России попадет под уголовную статью.