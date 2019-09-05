Россия выступает за реформирование Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании. Состав его участников должен быть расширен за счет развивающихся стран.

Как заявил в интервью «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров, одной из главный проблем ООН является недопредставленность в нем развивающихся регионов мира — Азии, Африки, Латинской Америки.

По словам шефа российской дипломатии, проблемы испытывает сейчас и Всемирная торговая организация (ВТО), из-за того что США развязывают торговые войны, навязывая партнерам выгодные для Вашингтона решения.

В России уверены, что сейчас международные отношения продолжают стабильно осложняться.

Ранее международная нестабильность стала темой заседания Совбеза ООН. После того как стало известно о планах США разрабатывать и размещать ракеты средней и меньшей дальности, Россия и Китай провели экстренную встречу.