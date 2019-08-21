После того как стало известно о планах США разрабатывать и размещать ракеты средней и меньшей дальности, Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН. Встреча запланирована на четверг.

18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей "Томагавк". О том, где и когда могут быть развернуты новые крылатые ракеты наземного базирования пока не известно, сообщают РИА Новости.

Производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров было запрещено ДРСМД, заключенным в 1987 году между СССР и США. Действие договора официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва не согласна с этой формулировкой и заявляет, что действует в рамках договоренностей.