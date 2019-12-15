«Россия 1» вырезала слово «протесты» в песне группы «Би-2»

Телеканал «Россия 1» заглушил слово «протесты» в песне группы «Би-2» «Люди на эскалаторах», которую музыканты исполнили на церемонии вручения премии «Виктория».

Запись церемонии была показана вечером 13 декабря. «Угадайте, какое слово вырезали на 01:25? И простите за звук в целом — как вы понимаете, его делали не мы», — говорится в описании к видео «Куртки Кобейна — Люди на эскалаторах (минус одно слово)» на ютуб-канале «Би-2».

Песню исполнили «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha.

Несколькими днями ранее в Кремле не подтвердили информацию о том, что на российском телевидении появилось больше цензуры и теперь нельзя шутить про президента Владимира Путина.

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