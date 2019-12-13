В Кремле опровергли телевизионный запрет на шутки про Путина

В Кремле не подтвердили информацию о том, что на российском телевидении появилось больше цензуры и теперь нельзя шутить про президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал интервью шоумена и юмориста Дмитрия Брекоткина, который высказал такое мнение. Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, официальный представитель Кремля сказал: «На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный».

Песков также не стал комментировать решение телеканала ТНТ прекратить показ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

Напомним, ТНТ не будет показывать в своем эфире больше трех серий украинского сериала «Слуга народа». Первая серия была показана 11 декабря. Затем эфирная сетка ТНТ изменилась, и теперь в ней нет серий к показу. Как говорят представители телеканала, появление сериала в эфире было маркетинговым ходом для повышения интереса публики к платной интернет-платформе ТНТ.

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