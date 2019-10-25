Россия вошла в топ-5 стран по количеству издаваемых книг

Россия входит в пятерку ведущих стран мира по количеству издаваемых в год наименований книг.

Об этом в ходе общественного совета при комитете Госдумы по культуре заявил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

«В стране издается 110-120 тыс. наименований книг в год, и по этому показателю мы входим в пятерку ведущих стран мира», — приводит его слова ТАСС.

Господин Новиков подчеркнул, что в последние три года в стране книжных магазинов открывается больше, чем закрывается, несмотря на то, что 35% рынка занимает торговля электронными изданиями.

Ранее «Русская планета» представила Россию без Льва Толстого и Дмитрия Менделеева. Вот, что из этого получилось.