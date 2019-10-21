Россия без Льва Толстого и Дмитрия Менделеева

Шведский химик, инженер, предприниматель и филантроп Альфред Нобель оставил после себя несколько крупных изобретений. Среди них – открытие динамита. Этот факт получил символическое значение.

За год до смерти, в ноябре 1895 года Нобель оставил завещание, согласно которому большая часть его состояния - более 30-ти миллионов шведских марок - пошла на учреждение премий в пяти областях: физике, химии, медицине, литературе и заслуги в области сохранения мира.

Это поощряло заслуги талантливых и деятельных людей и являлось благотворительной акцией. Однако Нобелевская медаль имела и оборотную сторону: едва ли не каждое награждение вызывало горячие споры, порой же оно буквально взрывало общество, превращаясь в политический динамит.

Привычная ситуация возникла и после оглашения лауреатов Нобелевской премии 2018 года. Ими стали польская поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандтке. Если первая кандидатура не вызвала отторжения, то вторая снова вызвала брожение в обществе. В частности, словенский философ Славой Жижек заявил:

«В 2014 году Хандке призвал отменить Нобелевскую премию, заявив, что это «ложная канонизация» литературы. То, что он ее сейчас получил, доказывает, что он был прав»

Еще одно мнение - президента литературной и правозащитной организации Pen America Дженнифер Иган: «Мы ошеломлены выбором, сделанным в пользу писателя, который использовал свой общественный голос, чтобы подорвать историческую правду, и предложил общественную поддержку преступникам, виновным в совершении геноцида, таким как бывший президент Сербии Слободан Милошевич и лидер боснийских сербов Радован Караджич».

…Оглянемся назад. Вспомним имена победителей и номинантов в области литературы. Именно эта она становится предметом наиболее шумных дискуссий. В науке же разбираются далеко не все. Потому и спорят о ней меньше. Но если копнуть глубже, то и здесь можно нарваться на «мину». Великий русский химик Дмитрий Менделеев, открывший периодическую системы элементов, трижды номинировался на Нобелевскую премию. Но так и не получил ее. Чего же боле?

Вернемся к литературе. В 1901 году лауреатом Нобелевской премии стал французский поэт и эссеист Сюлли Прюдом. Человек он был не слишком известным - способным, тонким стихотворцем, но не более того.

И несмотря на то, что в числе его конкурентов были писатели с громкими именами - поляк Генрик Сенкевич, англичанин Редьярд Киплинг, шведка Сельма Лагерлеф.

Тем не менее, премию присудили французу. Почему? Бог весть. То ли члены жюри совершенно не разбирались в литературе, то ли решили проявить «оригинальность». Впрочем, так бывало еще не раз

Через год в число номинантов попал Лев Толстой. Казалось, эта литературная глыба – вне конкуренции. Ан, нет – премию отдали немецкому историку Теодору Моммзену, специалисту по римской истории. Этот человек, возможно, был достоин признательности за свои труды. Но при чем тут Нобелевская премия?

Лев Толстой становился номинантом премии еще четыре раза. Но награду так и не получил. Говорят, что не хотел. Об этом он писал финскому писателю Арвиду Ернефельту: «Во-первых, - это избавило меня от большого затруднения – распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых».

Но сдается, что Лев Николаевич лукавил. И большим деньгам бы мог найти применение – семья-то была большая, расходов много, - и поток поздравлений бы выдержал. Даже от господ не слишком ему приятных.

Дело, вероятно, в другом. Литературный классик не хотел, чтобы его знаменитое имя становилось предметом обсуждения, торга. Участвовать во всей этой суете ему, корифею, да еще на старости лет? Нет уж, увольте!

И в последующие годы лауреатами Нобелевской премии по литературе становились малоизвестные люди: норвежец Бьернстьерне Бьернсон, француз Фредерик Мистраль, испанец Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, итальянец Джозуэ Кардуччи. Однако обрели лавры и ранее отвергнутые Нобелевским комитетом Сенкевич, Киплинг, Лагерлеф

Следующим номинантом от России стал в 1914 году Дмитрий Мережковский. Но награду никому присуждать не стали из-за грянувшей Первой мировой войны. Впрочем, русский писатель имел шансы на премию в последующие годы, но так и остался в списке номинантов.

Ладно, Мережковский – спорная фигура. Но чем не угодил Нобелевскому комитету писатель с мировым именем - Максим Горький? Его несколько раз включали в список претендентов, но всякий раз этим все и ограничивалось.

Опять – уже по традиции – продолжали награждать отнюдь не знаменитостей: ирландского поэта Уильяма Йейтса, его коллегу из Швейцарии Карла Шпиттелера, испанского драматурга Хасинто Бенавенте-и-Мартинеса, польского писателя Владислава Реймонта.

Случались и просто необъяснимые казусы.

В числе претендентов на премию 1926 года оказался белогвардейский генерал Петр Краснов. Что замечательного он создал? Воспоминания «На внутреннем фронте», «Всевеликое войско Донское», несколько романов, рассказы. Литератор не без способностей, однако… В общем, Нобелевскую премию дали – или отдали? – итальянской писательнице Грации Деледде. Кто слышал о ней, поднимите руку!

Справедливости ради, стоит отметить, что Нобелевский комитет порой «прозревал» и вручал награды действительно достойным. Так, в 1920 году лауреатом стал норвежец Кнут Гамсун, спустя пять лет – англичанин Бернард Шоу, еще через четыре года – представитель Германии Томас Манн. Однако остались без премии такие таланты, как Герберт Уэллс, Федерико Гарсиа Лорка, Марк Твен, Карел Чапек, Марсель Пруст, Франц Кафка, Джеймс Джойс…

В начале 30-х годов высоко оценивались шансы русских писателей-эмигрантов Ивана Бунина и его тезки Шмелева. Однако их кандидатуры были отвергнуты. Тем не менее, Бунин стал лауреатом в 1933 году. Любопытно, что его конкурентами были соотечественники: Горький и Мережковский.

Награждение русского писателя стало эпохальным событием. Впрочем, имело оно и грустно-иронический оттенок. Впервые за тридцать (!) с лишним лет после основания награды был «замечен» представитель столь богатой литературными талантами страны. Могли претендовать на награду Антон Чехов, Александр Блок, Андрей Белый, Владимир Набоков (его внесли в число номинантов позже), Александр Куприн, Евгений Замятин, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владислав Ходасевич.

Жюри конкурса напрочь забыло завещание Нобели, в котором говорилось, что премия предназначается человеку, «создавшему наиболее значительное литературное произведение, отражающее человеческие идеалы…»

Часто ли претворялся в жизнь завет основателя премии? Впрочем, ответ на этот риторический вопрос и не требуется. К слову, Бунин вряд ли бы стал лауреатом, если бы не эмигрировал, а остался в большевистской России…

А странности с премией все продолжались. В 1938-м награду вручили американке Перл Бак - «за многогранное, поистине эпическое описание жизни китайских крестьян и за биографические шедевры». Спустя год финн Франсу Силланпя был отмечен «за глубокое проникновение в жизнь финских крестьян и превосходное описание их обычаев и связи с природой».

В 1946 году в списках претендентов впервые появился представитель СССР – Борис Пастернак. Другим номинантом был Михаил Шолохов. И тот, и другой, в конце концов, стали обладателями Нобелевской премии. Но – при разных обстоятельствах…

Одним из претендентов на премию 1955 года был Семен Гузенко. Спешу рассеять недоумение читателей. Он не писатель, а бывший шифровальщик посольства СССР в Канаде, ставший перебежчиком. Поселившись в Торонто, Гузенко написал нескольких мемуарных книг, в том числе «Падение титана». И за это ему хотели дать Нобелевскую премию?!

В 1958 году Нобелевская премия впервые была присуждена представителю СССР. Поэт Пастернак был отмечен «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Однако награда принесла ему сплошные неприятности…

В СССР началась компания по дискредитации Пастернака. Его всячески третировали и даже пытались выставить из страны, а роман «Доктор Живаго» был признан антисоветским. В итоге Пастернак был вынужден отказаться от премии.

1965 год стал триумфом Шолохова, получившего премию за роман «Тихий Дон», завершенный еще в 1940 году. Почему так долго «собирались» члены жюри Нобелевского комитета, остается загадкой. Автор эпопеи стал стал единственным писателем, чье чествование было благосклонно воспринято в СССР. Сам Шолохов говорил, что «преобладает чувство радости оттого, что я - хоть в какой-то мере - способствую прославлению своей Родины и партии, в рядах которой я нахожусь больше половины своей жизни, и, конечно, родной советской литературы».

Представители СССР еще дважды становились лауреатами Нобелевской премии. В 1970 году ее присудили яростному противнику советского строя, писателю Александру Солженицыну, автору романов «В круге первом» и «Раковый корпус»

На него обрушивался поток яростной критики – не только властей, но и коллег-писателей. Соженицына обвиняли в предательстве, называли «литературным власовцем». Получить премию он смог лишь в декабре 1974 года, когда его выслали из СССР и лишили советского гражданства.

И снова возникает риторический вопрос: присудили бы премию Солженицыну, если бы он не был диссидентом?

Вряд ли. Так же, как и в случае с Нобелевским лауреатом 1987 года Иосифом Бродским, у которого были, мягко говоря, серьезные разногласия с советской властью. В конце концов, поэт покинул Советский Союз…

С тех пор прошло более тридцати лет. Больше никто из наших соотечественников не становился лауреатом Нобелевской премии по литературе. Но, положа руку на сердце, мог ли кто-нибудь из россиян на нее всерьез претендовать?

Подведем итоги. Они не очень радостные – за почти 120-летнюю историю Нобелевской премии ее получили всего пять представителей России – Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский. Для сравнения: в почетном списке лауреатов - 15 представителей Франции, 11 - Великобритании, 9 - США, 8 – Германии и 7 - Швеции.

Справедливо ли это? Если сравнить с огромным вкладом российских писателей и поэтов в мировую литературу, то, конечно, нет. Но у Нобелевского комитета всегда были свои «своеобразные» правила и пристрастия. Можно негодовать, возмущаться, но ничего не изменится.

Оставим в покое литературную номинацию. Посмотрим, кто претендовал на Нобелевскую премию мира. Список пестрый, а местами удивительный. Так, норвежская социал-демократическая партия выдвигала на соискание премии председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина. Нобелевский комитет отклонил ходатайство, но лишь потому, что бумага опоздала к уставленному сроку.

Среди номинантов 1935 года числится итальянский дуче Бенито Муссолини. Но это еще цветочки! Спустя четыре года в список миротворцев попал Адольф Гитлер! Это было в 1939 году, когда Германия захватила Австрию, Чехословакии и в быстротечной войне разгромила Польшу

В 1945 году на премию номинировался руководитель Советского Союза Иосиф Сталин, затем – бывший чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швеции Александра Коллонтай. В 1948 году на премию претендовали министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и снова Сталин.

И только в 1990 году Нобелевскую мира присудили президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. Больше никто из наших соотечественников в этой номинации не побеждал

Так существует ли в Нобелевском комитете антироссийский заговор? Или мы привычно преувеличиваем, думая, что нашу страну ущемляют и унижают. А, может, просто не стоит такого пристального внимания уделять этой премии. Она, как и другие награды, имеет склонность быть субъективной. Или – более того: необъективной. К тому же, Нобелевская премия давно потеряла свой престиж.