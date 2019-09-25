Россия вооружится минами нового поколения с «интеллектом»

На вооружение военно-морского флота России до конца года поступит современный комплекс «Поверхность», состоящий из мин с искусственным интеллектом. Они смогут анализировать цель и будут управляться оператором.

Новые мины существенно отличаются от своих предшественников. Боеприпасы умеют отличать пустой и загруженный корабли, видеть подводную лодку и сообщать об этом оператору, который примет решение об уничтожении цели.

Как пишет «ПолитЭксперт», мины удивят противника еще и тем, что способны уйти от поисковых судов и минных тральщиков, а устанавливаются даже с помощью авиации.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, разработка позволит избежать человеческих жертв среди мирных жителей. Он отметил, что оператор может привести в действие не одну мину, а всё минное поле или его часть.

Ранее сообщалось, что в России начали производить аналог популярной в США винтовки.