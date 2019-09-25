Популярное оружие США в РФ улучшили и пустили в производство

Популярное оружие США в РФ улучшили и пустили в производство

Военное обозрение

В России запустили серийное производство аналога американской винтовки AR-15. Этот образец стрелкового оружия считается одним из самых популярных в мире.

Производством занимается компания ORSIS. До начала собственного выпуска винтовки собирали из американских комплектующих, уточняет РИА Новости.

Представитель компании рассказал, что особенностью российского аналога AR-15 является ствол производства ORSIS – благодаря ему точность и ресурс оружия значительно увеличены.

Винтовка AR-15 выпускается с 1963 года. Она производит до 950 выстрелов в минуту при стрельбе очередями. Ее используют на гражданке и для охоты, AR-15 является штатным оружием полиции.

Ранее сообщалось, что армия США купит макеты автомата Калашникова.

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Места: Россия, США
События: вооружение
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