Популярное оружие США в РФ улучшили и пустили в производство
В России запустили серийное производство аналога американской винтовки AR-15. Этот образец стрелкового оружия считается одним из самых популярных в мире.
Производством занимается компания ORSIS. До начала собственного выпуска винтовки собирали из американских комплектующих, уточняет РИА Новости.
Представитель компании рассказал, что особенностью российского аналога AR-15 является ствол производства ORSIS – благодаря ему точность и ресурс оружия значительно увеличены.
Винтовка AR-15 выпускается с 1963 года. Она производит до 950 выстрелов в минуту при стрельбе очередями. Ее используют на гражданке и для охоты, AR-15 является штатным оружием полиции.
Ранее сообщалось, что армия США купит макеты автомата Калашникова.
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