Армия США закупит макеты автомата Калашникова

Американская армия планирует приобрести пять макетов автомата Калашникова, имитирующих его стрельбу. Об этом говорится в заявке Министерства армии США.



Отмечается, что такие макеты необходимы ведомству в рамках поставок учебного снаряжения.



«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», - говорится в документе.



К макетам автоматов должны прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.



В списке необходимых закупок в рамках того же тендера значится приобретение двух установок для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками, пишет «РИА Новости».

В связи с этим планируется провести онлайн-аукцион.

Пулемёт Калашникова занял первое место среди лучших переносных в мире. Об этом свидетельствует рейтинг журнала National Interest.