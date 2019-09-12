Армия США закупит макеты автомата Калашникова

Армия США закупит макеты автомата Калашникова

topoboy.com

Американская армия планирует приобрести пять макетов автомата Калашникова, имитирующих его стрельбу. Об этом говорится в заявке Министерства армии США.


Отмечается, что такие макеты необходимы ведомству в рамках поставок учебного снаряжения.


«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», - говорится в документе.


К макетам автоматов должны прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.


В списке необходимых закупок в рамках того же тендера значится приобретение двух установок для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками, пишет «РИА Новости».

В связи с этим планируется провести онлайн-аукцион.

Пулемёт Калашникова занял первое место среди лучших переносных в мире. Об этом свидетельствует рейтинг журнала National Interest.

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Места: Россия, США
События: вооружение
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