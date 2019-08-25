Пулемёт Калашникова назван лучшим в мире

Пулемёт Калашникова занял первое место среди лучших переносных в мире. Об этом свидетельствует рейтинг журнала National Interest.

Российское оружие, как пишут эксперты, легкий. Он весит около 7,5 кг. Но несмотря на это, он очень надёжен. Все это в сумме делает его опаснейшим оружием в мире. И, как пишет журнал, «это лучшее создание Калашникова».

Эксперты поставили вторым бельгийский пулемет FN MAG 58, а тройку лидеров замыкает немецкий MG3, пишут РИА Новости.

В рейтинг лучших также попали южноафриканский Vektor SS-77 и израильский IMI Negev 5.56.