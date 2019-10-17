Россия вновь увеличила вложения в госбумаги США

Россия в августе 2019 года закупила государственные бумаги США. Общий объем вложений Москвы в американский госдолг составляет $9,3 млрд.

По данным американского министерства финансов, на долю долгосрочных облигаций пришлось $3 млрд, краткосрочных — $6,2 млрд, пишет «Russia Today».

При этом в последнее время Россия последовательно снижала вложения в государственные ценные бумаги США.

Крупнейшими держателями госбумаг США остаются Япония и Китай с $1,17 трлн и $1,1 трлн соответственно.

В мае 2018 года - после апрельских санкций – Россия вышла из числа 30 крупнейших держателей госбондов США и с тех пор неуклонно снижает инвестиций в них.