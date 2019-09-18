Россия неуклонно сокращает вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом свидетельствуют данные американского минфина, которые он традиционно публикует через полтора месяца.

В мае 2018 года - после апрельских санкций – Россия вышла из числа 30 крупнейших держателей госбондов США и с тех пор неуклонно снижает инвестиций в них.

Уровень вложений в июле упал до $8,5 млрд. На сегодняшний день вообще максимально невыгодно держать средства в американских долговых бумагах, так как их долларовая доходность не высока.

Долларовые инвестиции сегодня абсолютно не перспективны: американская валюта явно переоценена и находится вблизи своей исторически максимальной стоимости.

Лидером среди крупнейших держателей долга США второй месяц подряд (по состоянию на июль) остается Япония, пишет «РИА Новости».

По предоставляемым Россией кредитам как минимум 17 стран задолжали около $27 млрд. Самая большая задолженность образовалась у Беларуси, вторая по объему долга Украина, третья Венесуэла.