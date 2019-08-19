Названа тройка стран с наибольшими долгами перед Россией

По предоставляемым Россией кредитам как минимум 17 стран задолжали около 27 млрд долларов. Самая большая задолженность образовалась у Беларуси.

Долг страны перед Россией составляет 7,55 млрд долларов. Эту цифру назвал белорусский Минфин.

На втором месте оказаласьУкраина – она должна 3,7 млрд. Часть этих денег - долг по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в 2013 году. Им в 2015 году новая украинская власть объявила дефолт.

Стороны судятся из-за долга до сих пор. Украина учитывает только задолженность за газ в 0,61 млрд долларов, образовавшуюся в начале 90-х годов.

Замыкает тройку должников России Венесуэла – ее долги составляют 3,5 млрд долларов, передает РБК.

Ранее сообщалось, что Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госдолг США и избавляется от американских госбумаг.