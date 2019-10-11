Россия вернёт Украине захваченные суда

Москва должна в ближайшее время вернуть украинские суда, захваченные у Керченского залива в ноябре 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



По его словам, сейчас стороны на финальном этапе передачи этих кораблей. «Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс», заявил глава ведомства, пишет телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее у моста через Керченский пролив были обнаружены три авиабомбы и граната. Снаряды представляли опасность для сооружения. Причем находки относятся ко времени Великой Отечественной войны.