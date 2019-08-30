Россия увеличивает ввоз пластикового мусора

Россия увеличивает объем закупок отходов из пластика, а макулатуру, наоборот, продает все больше. При этом переработчики говорят о нехватке вторсырья.

Основная причина – отсутствие раздельного сбора мусора.

В прошлом году импорт вторсырья составил более $20 млн — на 32% больше, чем в прошлом году. Об этом говорят данные таможенной статистики.

Система раздельного сбора мусора в России только начинает работать. По данным Greenpeace, 94% мусора пока отправляется на свалку, а не сортируется, сообщает РБК.

Раздельный сбор отходов очень важен для экологии и для экономики. Одна лишь переработка макулатуры, по оценке экспертов, способна привнести в ВВП страны порядка $0,5 млрд.

Ранее главы стран G7 получили необычный подарок от президента Пятой Республики Эммануэля Макрона. Тот подарил им наручные часы из пластика. Таким образом он указал на проблемы с загрезнением океанов.