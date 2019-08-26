Лидерам G7 подарили часы из выброшенного пластика
Главы стран «Большой семёрки» получили необычный подарок. Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон подарил им наручные часы из пластика.
Их вручили лидерам на сессии по климату. Они были сделаны из пластика, собранного в океанах, пишут РИА Новости.
Саммит G7 проходил с 24 по 26 августа. Одой из главных тем встречи была тема климата.
Ранее на полях саммита президент США Дональд Трамп заявил, что возможно пригласит Россию на встречу в 2020 году, которая пройдёт в Штатах.
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