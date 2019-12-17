Россия увеличила вложения в государственные облигации США
В Минфине США опубликовали отчет о вложениях других стран в государственные облигации. По данным доклада, объем вложений, держателем которых является Россия, увеличился.
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. По сравнению с сентябрем сумма, на которую РФ закупила госбумаги, выросла на $622 млн и достигла $10,697 млрд.
На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд, пишет «Russia Today».
Крупнейшим держателем американских госбумаг по-прежнему остается Япония - сумма вложений $1,16 трлн.
По мнению российских законодателей, подобные вложения в иностранные бумаги требуют большей открытости и участия в принятии решений о таких инвестициях большего количества сторон.
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