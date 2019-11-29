Россия и Украина усилят работу по решению «газового вопроса»

Россия и Украина усилят работу по решению «газового вопроса»

Фото: Российская газета

Россия и Украина на прошедших в Вене газовых консультациях договорились об усилении работы в двустороннем формате, рассказали в российском Министерстве энергетики.

Во встрече по вопросам продолжения транзита газа через Украину приняли участие министр энергетики России Александр Новак, его украинский коллега Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер и главы «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины».

В ходе беседы стороны обменялись взаимными предложениями по решению актуальных проблем, а также договорились интенсифицировать совместную работу в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

Ранее украинский премьер-министр Алексей Гончарук опроверг отдельные переговоры с РФ о закупках газа.

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