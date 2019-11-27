Украина опровергла отдельные переговоры с РФ о закупках газа

На данный момент между Россией и Украиной ведутся газовые переговоры, основной целью которых является заключение нового долгосрочного транзитного контракта после 2019 года по европейским правилам, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Как передает Interfax, в рамках текущего диалога существует много вопросов, условий, инициатив и идей, которые предлагают разные стороны. Однако об отдельных переговорах о закупке российского газа речи не идет, подчеркнул политик.

Ранее «Натфогаз» предложил «Газпрому» погасить долг на $3 млрд прямыми поставками газа.

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