Россия и Украина договорились о цене транзита газа

Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет. Размер платы прописан в соответствующих протоколах.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы «Газпрома» за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет», - заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

При этом Козак опроверг сообщения о том, что Россия уже якобы заключила контракты с несколькими украинскими компаниями на прямые поставки газа. У российской стороны есть договоренности только с правительством Украины, пишут «Известия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что тема газа обсуждалась тет-а-тет с российским лидером Владимиром Путиным во время парижского саммита. Подписание газового контракта важно не только для Украины, но и для Европы и все стороны заинтересованы подписать договор.

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