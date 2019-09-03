Россия не станет укорачивать печально известный «Суперджет»

Минпромторг России откажется от выпуска укороченной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet. Эта модель предполагала 75 мест, но оказалась не востребована.

Как рассказал совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев, основным покупателем «Сухого» по-прежнему остается «Аэрофлот». Однако перевозчик закупает стандартные самолеты на 100 мест.

В апреле 2018 года S7 подписала предварительное соглашение на заказ укороченной версии SSJ75 и ожидала поставку после 2024 года. Однако выдвинутые S7 условия об участии специалистов авиакомпании в испытаниях самолета и контроле соответствия новой версии «Сухого» нормам летной годности не устроили производителя лайнера, считает Филев.

S7 требовала перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины после катастрофы SSJ100 в мае, рассказал бизнесмен газете «Ведомости».

Трагедия c принадлежащим «Аэрофлоту» SSJ100 произошла в столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая. В тот день самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но почти сразу вернулся. При посадке он загорелся. Погиб 41 человек из 78.

Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 километров.

Это первый авиалайнер, разработанный в современной России. В небо его запустили в 2008 году, а в 2011 году ввели в коммерческую эксплуатацию. Он должен был стать символом возрождения гражданской авиации, но что-то пошло не так.

Самолет ругают за регулярные поломки отечественные и зарубежные авиаперевозчики. Недавно мексиканская компания Interjet, оставшаяся единственным иностранным эксплуатантом Sukhoi SuperJet заявила о намерении продать российские лайнеры.