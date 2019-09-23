Россия стала участницей Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату. Документ не смогут оспорить не согласные с позицией Кремля депутаты.

Медведев сообщил о ратификации соглашения на совещании в правительстве. Он пояснил, что изменение климата опасно для сельского хозяйства и граждан, проживающих в условиях вечной мерзлоты, пишет РБК.

Накануне агентство Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин может ратифицировать соглашение из-за «холодного политического расчета» и лоббизма со стороны лидеров Франции и Германии.

Соглашение по климату было подписано в 2015 году, в 2021 году оно вступит в силу. Документ предполагает сокращение выбросов углекислого газа и удержание роста температуры ниже 2 градусов. В 2017 году США вышли из соглашения из-за боязни исчезновения миллионов рабочих мест.