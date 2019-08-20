Макрон со слов Путина сделал вывод об «очень европейской» России
После встречи с президентом России Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что РФ – «очень глубоко европейская страна», а будущее государства полностью связано с Европой.
«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», - написал политик в Facebook на русском языке.
Французский лидер отметил прогресс в политических и экономических вопросах. Глава Франции также высоко оценил желание Путина ратифицировать Парижское соглашение по климату, пишет телеканал «360». Макрон назвал этот жест «сильным и символическим».
Напомним, президенты встретились 19 августа в замке Брегансон. За три часа беседы стороны обсудили расторжение ДРСМД, конфликт на Украине, а также иранскую ядерную сделку.
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