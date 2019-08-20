Путин и Макрон встретились во Франции

Переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона прошли в понедельник в Форте Брегансон. Они продолжались более 3,5 часов.

Основная часть встречи прошла в закрытом для журналистов режиме. На пресс-конференции перед началом переговоров Владимир Путин ответил на вопросы о конфликте на Украине и протестных акциях в Москве.

Президент Франции по итогам встречи написал в Twitter, что Россия полностью европейское государство и он верит в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока. Также, на встрече обсуждался сирийский вопрос и проблемы связанные с изменением климата, сообщают РИА Новости.

Выбор для переговоров столь оригинальной площадки, которая находится в шаговой доступности от пляжа и загорающих туристов, предрекал неформальную и открытую беседу глав государств. Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит встретили российского лидера во внутреннем дворике резиденции. Глава РФ вручил букет первой леди Франции и поблагодарил за приглашение.