Россия создаст дешевую копию космического корабля Илона Маска
В России собираются создать дешевый многоразовый грузовой космический корабль. По характеристикам он близок аппарату Dragon американского предпринимателя Илона Маска.
У будущего корабля есть название – «Арго». Его разработкой займутся «Роскосмос» и частная компания МТКС.
«Арго» предназначается для доставки снабжения на Международную космическую станцию. Корабль хотят построить к 2024 году. Он рассчитан на 20 циклов взлет-посадка, уточняет РИА Новости.
Стоимость одного пуска «Арго» обойдется в 10 млн долларов. Для сравнения, запуск Dragon Илона Маска стоит 40 млн долларов.
Dragon – пока единственный в мире грузовой корабль, который доставляет грузы с МКС на Землю.
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