Россия создаст дешевую копию космического корабля Илона Маска

В России собираются создать дешевый многоразовый грузовой космический корабль. По характеристикам он близок аппарату Dragon американского предпринимателя Илона Маска.

У будущего корабля есть название – «Арго». Его разработкой займутся «Роскосмос» и частная компания МТКС.

«Арго» предназначается для доставки снабжения на Международную космическую станцию. Корабль хотят построить к 2024 году. Он рассчитан на 20 циклов взлет-посадка, уточняет РИА Новости.

Стоимость одного пуска «Арго» обойдется в 10 млн долларов. Для сравнения, запуск Dragon Илона Маска стоит 40 млн долларов.

Dragon – пока единственный в мире грузовой корабль, который доставляет грузы с МКС на Землю.