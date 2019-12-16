Россия создала «будильник» на вооруженные конфликты

В России изобрели систему прогнозирования вооруженных конфликтов. Для этого в базу данных вносится информация о действиях военной группировки, численном составе кораблей, самолетов и ракет.

О системе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, речь идет не только о прогнозе, но и выработке механизмов реагирования. Система позволяет учесть те ошибки, которые однажды были допущены, и предотвратить их, передает телеканал «Звезда».

В качестве примера Шойгу привел действия группировки в Югославии. Если в базу закладывается информация о количестве кораблей, носителей, ракет, времени, то система сообщает, в каком регионе складывается похожая ситуация и высока вероятность повторения конфликта, аналогичного югославскому, который длился с 1991 по 2001 годы и привел к распаду страны.

Шойгу отметил, что Минобороны обладает техническими возможностями накапливать и систематизировать необходимую информацию.

Ранее сообщалось, что Россию окружат радиолокационным полем для отслеживания запусков крылатых ракет.

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