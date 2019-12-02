РФ окружат радиолокационным полем для защиты от вражеских ракет

Россию окружат сплошным радиолокационным полем для отслеживания запусков вражеских крылатых ракет и подъема военной авиации. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Новая РЛС аналогична системе предупреждения о ракетном нападении. В нее войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых установлена в Мордовии.

Она работает на основе приема радиосигнала, отраженного от ионосферы, уточняет ТАСС. Станции могут отследить пуски ракет на расстоянии в 2 тыс. километров от западных и южных границ. Вторая станция прикроет арктическое направление.

Сейчас в России есть сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о нападении. В нее входят РЛС типа «Воронеж», которые способны отследить запуск баллистических ракет по России.

Ранее Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард», который на определенной скорости невозможно сбить.

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