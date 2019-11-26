Россия показала американцам супероружие

Россия показала американским инспекторам в рамках договора СНВ-3 ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком.

«Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», — говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство планируется в декабре 2019 года, пишет «ТАСС».

«Авангард» представляет собой комплекс с гиперзвуковым боевым блоком, предельная скорость которого составляет 27 Махов. На этой скорости, «Авангард» невозможно сбить.

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