Россия показала американцам супероружие
Россия показала американским инспекторам в рамках договора СНВ-3 ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым крылатым блоком.
«Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», — говорится в сообщении Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что постановка данного ракетного комплекса на боевое дежурство планируется в декабре 2019 года, пишет «ТАСС».
«Авангард» представляет собой комплекс с гиперзвуковым боевым блоком, предельная скорость которого составляет 27 Махов. На этой скорости, «Авангард» невозможно сбить.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!