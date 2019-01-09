Наш гиперзвуковой «Авангард»

В 2019 году на боевое дежурство должен заступить первый полк, вооружённый гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард».

Соединение появится в 13-й ракетной дивизии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область). Об этом уникальном оружии известно не так много. «Русская Планета» попыталась разобраться, в чём его преимущества и недостатки.

«Изделие 4202»

Информация об «Авангарде» впервые появилась в 2015 году в американских СМИ, ссылавшихся на источники в разведке. Судя по всему, Соединённые Штаты с помощью спутников и радиотехнических средств отслеживали испытательные пуски прототипов гиперзвукового оружия и пытались определить их характеристики.

На Западе «Авангард» получил шифр Yu-71 или Yu-74, российские СМИ окрестили комплекс «изделием 4202» или «проектом 4202». Пуски проходили на полигоне 13-й ракетной дивизии. Зарубежные аналитики утверждали, что засекреченное оружие позволит совершить Москве рывок в создании гиперзвукового вооружения.

К гиперзвуковому оружию относят средства поражения, способные развивать скорость свыше 5 Махов (около 6 тысяч км/ч). На такой скорости практически невозможен перехват современными средствами ПВО-ПРО. До создания «Авангарда» гиперзвуковую скорость могли развивать некоторые зенитные ракеты, противоракеты и боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на финальной стадии полёта.

Созданию нового оружия, способного поражать цели на гиперзвуковой скорости, препятствовало отсутствие материалов и аппаратуры, которые могут выдерживать колоссальные перегрузки. Кроме того, перед учёными оставались нерешёнными проблемы с двигателями и топливом.

Преодоление вышеперечисленных трудностей было вопросом времени и, естественно, требовало наличия не только развитой научно-технологической базы, но и огромных финансовых вложений. И здесь (вопреки ожиданиям скептиков) Россия обогнала США и Китай. Чего же удалось достичь отечественным специалистам?

«Идёт к цели как метеорит»

«Авангард» представляет собой комплекс с гиперзвуковым боевым блоком, предельная скорость которого составляет 27 Махов. Об этом, в частности, сообщил 27 декабря вице-премьер РФ Юрий Борисов. На этой скорости, по словам замглавы правительства, «Авангард» невозможно сбить.

Борисов не уточнил, на каком участке «Авангард» разгоняется 27 Махов. С большой вероятностью речь идёт всё же о финальном участке, то есть подобная скорость свойственна планирующему боевому блоку. Вот, что сказал об «Авангарде» 1 марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию:

«Итак, от существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз… Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надёжно управляется».

Более того, по словам Путина, блок «Авангарда» может маневрировать, изменяя направление и высоту полёта. Это означает, что даже самая совершенная и перспективная система ПРО бессильна его перехватить.

Причина превосходства гиперзвукового блока заключается в том, что вычислительная аппаратура комплекса ПРО рассчитывает траекторию движения цели и отправляет ракету-перехватчик в упреждённую точку, где должна оказаться цель. Манёвры на гиперзвуковой скорости лишают противоракетную систему возможности перехвата в принципе, так как оборудование не способно выстроить маршрут полёта боевого блока.

Президент, командующий РВСН Сергей Каракаев и Минобороны преподносят «Авангард» как абсолютно неуязвимое оружие. Но так ли это на самом деле?

От «Стилета» к «Авангарду»

Как известно, в настоящее время перехват МБР осуществляется на разгонном и финальном участке полёта. Принято считать, что эффективнее всего сбивать ракету сразу же после пуска. Именно с этой целью Соединённые Штаты развивают глобальную систему ПРО морского и наземного базирования. Как перехват российской МБР может выглядеть на практике?

Сценарий примерно такой: получая сигнал со спутника, противоракета семейства Standard Missile 3 (SM-3) должна мгновенно вылететь на перехват. В запасе у США лишь несколько минут, но теоретически возможности американских систем позволяют поражать отечественные МБР советского поколения (а их, нужно признать, не так уж и мало в РВСН).

В связи с этим невозможно обойти стороной тот факт, что в течение нескольких лет «Авангарды» будут устанавливаться на МБР шахтного базирования УР-100Н УТТХ «Стилет» (РС-18А), производство которых стартовало в 1970-е годы. У этой ракеты достаточно продолжительный разгон и потому у наших «вероятных друзей» есть шанс на успешный перехват.

Однако с появлением в РВСН в 2021 году РС-28 «Сармат» ситуация для американцев однозначно изменится в худшую сторону. Данная ракета относится к пятому поколению. У неё короткий разгонный участок, а дальность полёта составляет по меньшей мере 20 тысяч километров. Как сообщил ранее президент, удары могут наноситься как с Северного, так и Южного полюсов. Кроме того, «Сармат» сможет нести три «Авангарда», а «Стилет» — только один.

Конечно, американцы вряд ли будут экспериментировать с перехватом даже устаревшего «Стилета». Однако в Соединённых Штатах не могут не понимать, что единственная возможность перехватить российские МБР — нанесение удара на разгоном участке, либо перехват в космосе.

С марта 2018 года в зарубежной и отечественной экспертной среде идут дискуссии о том, как США ответят России на создание «Авангарда». Часть аналитиков поспешили заявить, что Москва якобы нарушила стратегический баланс между двумя державами и потому, дескать, ответ Вашингтона может быть ассиметричным.

Тем не менее, в Белом доме и Пентагоне царит спокойствие по поводу «путинского супероружия». Во-первых, власти США были осведомлены о возможностях «Авангарда», а во-вторых, боевые возможности комплекса в полной мере раскроются лишь с массовым появлением «Сармата», процесс перевооружения на который затянется на 10-15 лет.

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