Россия сможет отредактировать эмбрион человека

Россия сможет отредактировать эмбрион человека

фото: Msn.com

В России появилась уникальная разработка. Она поможет избавить человека от глухоты.

Как рассказал российский учёный Денис Ребриков, появилась программа редактирования эмбриона человека. Эта мера поможет избавить ребенка от наследственной глухоты.

Однако для начала использования подобной меры необходимо разрешение Минздрава. Есть и вопросы этического характера.

И все таки это прорывное открытие. В случае, если разрешение будет получено и вмешательство реализовано, Россия станет первым государством в мире, где генная модификация человека будет проведена официально, пишут «Известия».

Правда в ведомстве пока сомневаются в возможности использования генной модификации.

Ранее Минздрав рекомендовал россиянам потреблять не более пяти граммов соли в сутки. Такая норма соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

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