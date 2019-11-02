Минздрав назвал норму потребления соли для россиян
Минздрав рекомендовал россиянам потреблять не более пяти граммов соли в сутки. Такая норма соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
«ВОЗ рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в сутки», — написал в своем telegram-канале заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, отметив, что в России, как правило, пищу пересаливают.
А это способствует повышению артериального давления, что ведет к риску возникновения инфарктов и инсультов, пояснил Салагай.
Чтобы сократить количество употребляемой соли, министр посоветовал россиянам не использовать ее при готовке, убрать солонки со стола, отказаться от соленых закусок и соусов, а также стараться покупать продукты с низким содержанием соли.
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