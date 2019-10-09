Россия считает действия США в Сирии опасными для региона

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что позиция США по Сирии крайне противоречива и отражает недоговороспособность Вашингтона. Москва надеется, что Штаты прислушаются к ее доводам.

Министр сообщил, что в ходе недавнего визита в Иракский Курдистан обсуждал непоследовательность действий США в регионе с руководством автономии. Там очень встревожены столь «легким обращением с крайне деликатной темой». Такой подход, считает Лавров, «может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать».

По словам Лаврова, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон об опасности таких действий, однако американская позиция остается неизменной — США продолжают поддерживать структуры, созданные ими же на северо-востоке Сирии.

Россия намерена содействовать началу диалога между курдами и Дамаском и надеется на поддержку всех заинтересованных сторон, пишет «РИА Новости».

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. По словам американского президента Дональда Трампа, пришло время выйти из этих «нелепых и бесконечных» войн.