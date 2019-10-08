В Кремле отреагировали на вывод войск США из Сирии

В Москве внимательно наблюдают за ситуацией вокруг возможного вывода американских войск из Сирии. Ни США, ни Турция не информировали Россию о движении своих сил в этой стране.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти США не сообщали руководству РФ о намерении вывести свои войска из северо-восточной части Сирии.

Также Песков отметил, что пока в Кремле не уведомлены о том, какие войска покидают Сирию, в каком объеме и вообще выводятся ли они. Были случаи, когда подобные заявления в разных регионах мира позже не подтверждались, пишут «Известия».

7 октября стало известно, что Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. По словам американского президента Дональда Трампа, пришло время выйти из этих «нелепых и бесконечных» войн.

Ранее сообщалось, что Вашингтон нанес авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результатом атаки стали многочисленные жертвы и разрушения.