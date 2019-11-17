Россия и Саудовская Аравия договариваются о поставке С-400

Россия и Саудовская Аравия начали обсуждать условия контракта на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400.

Как напомнили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, страны подписали соответствующий контракт еще в 2017 году, а сейчас «мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», передает ИА Regnum.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российским С-400.

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